Tuzla servis – Uredna isporuka toplotne energije

Nedžida Sprečaković
Radijator/Grijanje/Grijanja
Foto: RTV Slon/Radijator

Prve servisne informacije za nedjelju, 14. decembar:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 229 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – Podaci nisu dostupni.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

