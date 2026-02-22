Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

TUZLA SERVIS 22.02.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušen, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 191 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođena su tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

*** DANAS, 4. DANA RAMAZANA (NEDJELJA 22.02.)

VRIJEME IFTARA JE U: TUZLI 17:29, SARAJEVU 17:31, ZENICI 17:32, MOSTARU 17:33, BIJELJINI 17:26, BANJA LUCI 17:34, BIHAĆU 17:39.