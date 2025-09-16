Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 15 beba

Tuzla servis za 16. septembar (utorak):

U Tuzli je vodosnabdijevanje uredno u svim gradskim i prigradskim naseljima, saopćeno je iz Vodovoda.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK, javni red i mir narušen je pet puta, evidentirana su tri krivična djela, a zabilježene su i četiri saobraćajne nesreće.

Hitna pomoć je u protekla 24 sata pružila 235 zdravstvenih usluga, potvrđeno je iz ove službe.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je pet intervencija u toku jučerašnjeg dana, rečeno je iz vatrogasne službe.

U porodilištu UKC-a Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 14 beba, devet dječaka i pet djevojčica, dok je u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen jedan dječak, potvrđeno je iz ovih ustanova.

Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu, saopćeno je iz JKP Komunalac.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla potvrdili su da u protekla 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi provodi se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla.