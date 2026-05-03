Tuzla spremna za četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva

Tuzlanski dani piva od 7. do 10. maja na Trgu slobode i ove godine okupljaju proizvođače piva, ljubitelje zabave i brojne posjetitelje iz Tuzle, regije i dijaspore, u okviru manifestacije „Proljeće u Tuzli 2026“.

Turistička zajednica grada Tuzle, uz podršku Grada Tuzle, organizuje četvrto izdanje ovog festivala, koji se vraća na Trg slobode i donosi raznovrstan sadržaj kao uvod u turističku sezonu u gradu.

Tokom četiri dana trajanja manifestacije, posjetitelje očekuje bogata ponuda piva domaćih i regionalnih proizvođača, ali i prateći sadržaji koji su prethodnih godina ovaj događaj učinili jednim od najposjećenijih u proljetnom periodu.

Poseban akcenat stavljen je na večernji muzički program, koji će i ove godine okupiti poznata imena regionalne scene. Festival će 7. maja otvoriti rock sastav Partibrejkers, uz predgrupu „Južni put“. Dan kasnije, 8. maja, publiku očekuje nastup Maid Hećimović, uz podršku Irme Hasić i njenog benda. Muzički dio programa zatvorit će 9. maja The Frajle, uz predgrupu „TNT“ bend.

Tuzlanski dani piva iz godine u godinu potvrđuju svoj značaj kao jedan od centralnih proljetnih događaja u Tuzli, doprinoseći promociji grada kao destinacije susreta, zabave i kvalitetnog sadržaja.

Organizatori su pozvali građane i goste da posjete Trg slobode i budu dio manifestacije koja, kako ističu, donosi spoj dobre muzike, bogate ponude i prepoznatljive festivalske atmosfere.