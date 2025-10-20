Tuzla u nedjelju postaje trkačka prijestolnica BiH, ulicama će trčati više od hiljadu trkača

Tuzla će u nedjelju, 26. oktobra, od devet sati biti domaćin devetog Tuzlanskog maratona, jednog od najznačajnijih trkačkih događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine utrke na različitim distancama privukle su veliki broj učesnika, a dosad je prijavljeno više od 1.300 trkača iz BiH, regije, ali i Evrope.

Program ovog sportskog događaja uključuje maraton (42,195 km), polumaraton (21 km), utrke na deset i pet kilometara, kao i školsku utrku na dva kilometra, namijenjenu učenicima srednjih škola, koji će imati priliku da pokažu svoje trkačko umijeće i sportski duh.

Deveti Tuzlanski maraton nije samo sportski, već i značajan događaj za promociju Tuzle i Bosne i Hercegovine. Okupljanje ovako velikog broja učesnika i posjetitelja doprinosi turističkoj ponudi grada, razvija sportski život lokalne zajednice i šalje snažnu poruku o važnosti zdravog načina života.

Organizatori ističu da je cilj manifestacije motivisati sve generacije da se uključe u sport, promovisati zajedništvo i toleranciju, ali i podići svijest o značaju sportskih događaja za ekonomiju i društvenu sliku Tuzle i BiH u cjelini.

Deveti Tuzlanski maraton potvrđuje Tuzlu kao istinski centar trkačkog i sportskog života, pružajući priliku kako profesionalcima, tako i rekreativcima da osjete uzbuđenje i zajedništvo velikog sportskog događaja. Trkačke staze biti adekvatno obezbijeđene i organizovane, uz prisustvo medicinskog tima, volontera te pripadnika Uprave policije MUP-a TK.

Također, veoma važna napomena slijedi i za građane Tuzle, u kontekstu reguliranja saobraćaja u periodu od devet do 14 sati, a kako bi bila osigurana sigurnost svih učesnika. S tim u vezi, bit će uveden privremeni režim saobraćaja u glavnim ulicama.

Prema planu, raskrsnice će se sukcesivno zatvarati i otvarati kako trkači prolaze. Saobraćaj će biti normalizovan u najkraćem mogućem roku te organizatori mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Savjeti organizatora su da izbjegavate korištenje automobila u periodu od 09:00 do 14:00 sati, ako možete, prošetajte i podržite trkače jer vaša podrška, posebno učenicima srednjih škola, bit će dodatni podsticaj te ako morate koristiti automobil, planirajte putovanje unaprijed i pratite upute saobraćajne policije i organizatora.

