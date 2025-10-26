Zbog maratona u Tuzli danas privremeno zatvorene ove ulice

Danas se održava Tuzlanski maraton, a na području grada Tuzla doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. Policijska uprava Tuzla izdala je naredbu kojom se u periodu od 07 do 14 sati uvodi sukcesivno zatvaranje i otvaranje više gradskih ulica, zavisno od prolaska učesnika trke.

Najranije će biti zatvoren Most Panonika (Ul. prof. Ibre Pašića) i Ulica Kulina bana, koje će biti zatvorene od 7 do 14 sati. Od 9 sati zatvaraju se Ulica Ludviga Kube, Džindić Mahala, te Kulina bana i Ulica 2. tuzlanske brigade do kružnog toka kod Tenisa. Ulica Maršala Tita, do raskrsnice na Brčanskoj Malti, biće zatvorena od 9 do 11:45, dok će dio od Male pijace prema Gradini povremeno biti otvoren radi prolaska vozila hitnih službi.

Sjeverna kolovozna traka Južne magistrale (ulice 15. maj, Bulevar 2. korpusa Armije BiH, Obala Zmaja od Bosne, Bosne Srebrene, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih rudara i Nikole Tesle) biće zatvorena od 9 do 11:20 sati, dok će južna kolovozna traka Sjeverne magistrale (Industrijska ulica do Termoelektrane) biti zatvorena od 9:30 do 13:30 sati.

Također će u pojedinim terminima biti zatvorene Franjevačka, Pozorišna, Kazan Mahala, Turalibegova, Aleja Bosanskih vladara i Ivana Ribara (9:45–12:45), Džafer Mahala i Ulica Muhameda Havaija Uskufija (10:15–13:45), Rudarska ulica i Ulica XVIII hrvatske brigade (9:45–13:30), Bukinjska ulica (10:30–13:30), te Ulica 21. decembar, Blaža Josića i Proleterskih brigada u Lipnici (10:45–13:15).

Potpuna blokada saobraćaja predviđena je od 7 do 14 sati na relaciji Ulica Kulina bana od Skvera do kružnog toka Tenis, dok će ostale raskrsnice biti sukcesivno otvarane kako trka napreduje.

Policija apeluje na građane da planiraju kretanje unaprijed, koriste alternativne pravce i poštuju upute ovlaštenih službenih lica, kao i privremenu signalizaciju koja će biti postavljena.