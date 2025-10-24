Zbog Tuzlanskog maratona u nedjelju obustava saobraćaja u ovim dijelovima grada od 9 do 14 sati

Jasmina Ibrahimović

Tuzla će u nedjelju, 26. oktobra, od devet sati biti domaćin devetog Tuzlanskog maratona, jednog od najznačajnijih trkačkih događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine utrke na različitim distancama privukle su veliki broj učesnika, a dosad je prijavljeno više od 1.300 trkača iz BiH, regije, ali i Evrope.

Program ovog sportskog događaja uključuje maraton (42,195 km), polumaraton (21 km), utrke na deset i pet kilometara, kao i školsku utrku na dva kilometra, namijenjenu učenicima srednjih škola, koji će imati priliku da pokažu svoje trkačko umijeće i sportski duh.

Također, veoma važna napomena slijedi i za građane Tuzle, u kontekstu reguliranja saobraćaja u periodu od devet do 14 sati, a kako bi bila osigurana sigurnost svih učesnika. S tim u vezi, bit će uveden privremeni režim saobraćaja u glavnim ulicama.

Privremeni režim saobraćaja obuhvatiće glavne gradske ulice kroz koje prolazi trasa maratona, uključujući dijelove Sjeverne i Južne saobraćajnice, Ulicu Mirze Delibašića, Ulicu Rudarsku, Maršala Tita, ZAVNOBiH-a, kao i obilaznicu oko Panonskih jezera i Trga slobode, gdje je planiran start i cilj trke.

Prema planu, raskrsnice će se sukcesivno zatvarati i otvarati kako trkači prolaze. Saobraćaj će biti normalizovan u najkraćem mogućem roku te organizatori mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Savjeti organizatora su da izbjegavate korištenje automobila u periodu od 09:00 do 14:00 sati, ako možete, prošetajte i podržite trkače jer vaša podrška, posebno učenicima srednjih škola, bit će dodatni podsticaj te ako morate koristiti automobil, planirajte putovanje unaprijed i pratite upute saobraćajne policije i organizatora.

