Tuzla: Uhapšen Hajrudin Malagić, osumnjičen za nasilje u porodici

Foto: MUP TK

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hajrudina Malagića (57) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici.

Malagić je osumnjičen da je u periodu od  avgusta 2025. do januara 2026. godine, koristeći društvene mreže i viber, svjestan da ugrožava sigurnost više osoba, upućivao ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet svojoj kćerki i zetu, kao i osobama koje su povezane sa oštećenima, čime je ugrozio njihov mir, sigurnost i izazvao jaku uznemirenost kod ovih osoba.

 Osumnjičen je i da je u avgustu 2025. godine počinio krivično djelo nasilje u porodici prema  maloljetnoj unuci rođenoj 2011. godine.

Po nalogu Tužilaštva pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i PU Tuzla su lišili slobode osumnjičenog, te je nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost Tužilaštva.

 Postupajući tužialac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Malagića.

 Istražne radnje su u toku.

