Tuzlak Sanjin Hodžić osvojio najviši vrh Kazahstana Khan Tengri

Planinarsko društvo “Konjuh” iz Tuzle saopćilo je da je njihov član Sanjin Hodžić 11. augusta 2025. godine, oko 13:30 sati po lokalnom vremenu, stigao na vrh Khan Tengri, najvišu tačku Kazahstana na 7.010 metara nadmorske visine.

Ovaj vrh, smješten na spoju granica Kazahstana, Kirgistana i Kine u masivu Tian Shan, drugi je po visini u tom lancu, odmah iza Jengish Chokusu od 7.439 metara. Khan Tengri je poznat po savršenom piramidalnom obliku i izvanrednoj visini, što ga svrstava među najimpresivnije planinske vrhove na svijetu.

Uspon na njega zahtijeva vrhunsku fizičku spremu i bogato alpinističko iskustvo. Ekspedicije obično traju oko tri sedmice, a planinari se suočavaju s velikim visinskim razlikama, ekstremnim vremenskim prilikama i zahtjevnim ledenim i stijenskim dionicama.

Hodžićev uspjeh predstavlja značajno lično dostignuće, ali i ponos za planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Iz PD “Konjuh” čestitali su mu na ovom izvanrednom poduhvatu i poželjeli siguran povratak kući.

