Selma Jatić
Tuzlanke gostuju u Bosanskoj Krupi u 4. kolu i za U-13 selekciju

Seniorke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u okviru 4. kola Prve ženske federalne lige gostuju kod ŽNK “Željezničar” Bosanska Krupa. Utakmica je zakazana za subotu, 11. oktobra 2025. godine, s početkom u 15:00 sati.

Nakon dobrih nastupa u prethodnim kolima, Tuzlanke putuju s ciljem da pruže borbenu igru i osvoje bodove na teškom gostovanju.

Istog dana, selekcija U-13 našeg kluba također igra u Bosanskoj Krupi, s početkom u 13:00 sati, protiv iste ekipe. Za najmlađe fudbalerke ovo je vrijedna prilika za sticanje iskustva i dokazivanje na takmičarskoj sceni.

Klub vjeruje da će obje selekcije dostojno predstaviti ŽFK “Sloboda 2024” i grad Tuzlu, pokazujući zajedništvo, zalaganje i sportski duh.

