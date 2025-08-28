Tuzlanke i Ajla Bećirbašić nastupaju na Trgu slobode

Edina Rizvić Aščić
Tuzlanke i Ajla Bećirbašić nastupaju na Trgu slobode
Foto: Udruženje žena Tuzle

Na Trgu slobode u Tuzli u petak, 5. septembra, s početkom u 19:30 sati, bit će održano muzičko druženje uz nastup ženskog ansambla „Tuzlanke“ i njihove gošće Ajle Bećirbašić.

Publiku očekuje bogat repertoar i večer ispunjena pjesmom i plesom, a organizatori najavljuju nezaboravno druženje za sve ljubitelje dobre muzike i pozitivne atmosfere u samom srcu grada.

Foto: Udruženje žena Tuzlanke

Nastup na otvorenom prostoru Trga slobode, koji već tradicionalno okuplja veliki broj posjetilaca, biće prilika da se građani Tuzle i gosti grada zajedno opuste i uživaju u muzici.

pročitajte i ovo

Vijesti

U BiH proizveden krompir iz epruvete

Vijesti

Odgođena sjednica Skupštine TK zbog dženaze policajcu Samiru Mustafiću

Vijesti

Na farmi u Bosanskom Grahovu potvrđen antraks, uginulo deset goveda

Vijesti

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i grmljavinskog nevremena

Vijesti

Počinje implementacija Njemačke jezičke diplome u školama TK

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]