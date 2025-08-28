Tuzlanke i Ajla Bećirbašić nastupaju na Trgu slobode

Na Trgu slobode u Tuzli u petak, 5. septembra, s početkom u 19:30 sati, bit će održano muzičko druženje uz nastup ženskog ansambla „Tuzlanke“ i njihove gošće Ajle Bećirbašić.

Publiku očekuje bogat repertoar i večer ispunjena pjesmom i plesom, a organizatori najavljuju nezaboravno druženje za sve ljubitelje dobre muzike i pozitivne atmosfere u samom srcu grada.

Nastup na otvorenom prostoru Trga slobode, koji već tradicionalno okuplja veliki broj posjetilaca, biće prilika da se građani Tuzle i gosti grada zajedno opuste i uživaju u muzici.