Tuzlanski vatrogasci objavili uputstvo kako pravilno dojaviti požar

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla objavila je uputstvo građanima kako pravilno dojaviti požar, uz apel da se u slučaju potrebe pozove jedan od brojeva 123, 122 ili 121. Iz PVJ Tuzla naglašavaju da je u prvih nekoliko minuta najvažnije ostati pribran.

“Nazovite 123 ili 122 ili 121, što smirenije recite”, poručili su iz PVJ Tuzla.

Kako navode, prilikom dojave potrebno je jasno reći šta gori, “šuma, kuća, vozilo, trava…”, te gdje se požar nalazi, uz tačnu lokaciju, naselje i orijentire. Uputstvo uključuje i obaveznu informaciju o tome postoje li ugroženi ljudi ili objekti, kao i da li se vatra širi prema kućama, poslovnim objektima ili drugim instalacijama u blizini. Važno je navesti i svoje ime i broj telefona, kako bi vas operater mogao ponovo kontaktirati ako zatreba dodatno pojašnjenje.

“Ne prekidajte poziv dok operater ne kaže da možete. Ne pretpostavljajte da je neko već zvao”, ističu iz PVJ Tuzla.

Vatrogasci podsjećaju da je svaki poziv važan, čak i kada se čini da je požar “mali”, jer se vatra može brzo proširiti, posebno na otvorenom prostoru i u suhim uslovima. U takvim situacijama, precizan opis lokacije i okruženja može pomoći da se ekipa što brže uputi na pravo mjesto i izabere najkraći prilaz.

Dodaju da “pravovremena i tačna dojava može spasiti živote i imovinu”.