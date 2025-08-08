U akciji Tužilaštva BiH uhapšene novinarka Nataša Miljanović Zubac i inspektorica Granične policije

U okviru akcije koju vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon hapšenja novinarke Nataše Miljanović Zubac, jutros je privedena i inspektorica Sektora za istrage Granične policije BiH inicijala S. K. Hapšenje je izvedeno na graničnom prijelazu Vardište kod Višegrada, a oboje se sumnjiče za krivično djelo odavanje službene tajne.

Kako je potvrđeno, istragom je obuhvaćena i A. M., zaposlenica Centralnog istražnog ureda Granične policije BiH. Za sada nema zvaničnih detalja o okolnostima pod kojima su se navodni odlasci informacija iz institucija dešavali, niti o sadržaju informacija koje su navodno odavane.

Novinarka Miljanović Zubac, koja bi tokom dana trebala biti ispitana u Tužilaštvu BiH, prema navodima Udruženja BH novinari, izvještavala je javnost o kriminalu i zbog toga je, kako tvrde, kriminalizovana. Udruženje je zatražilo njeno hitno puštanje na slobodu, upozoravajući na ozbiljne posljedice po slobodu medija i rad novinara u Bosni i Hercegovini.

Očekuje se da Tužilaštvo BiH u narednim danima iznese više detalja o ovom slučaju, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da među osumnjičenima ima i predstavnika medija i policijskih struktura.