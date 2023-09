U BKC-u TK Tuzla održano Umjetničko veče Niaza Omerovića

U Bosanskom kulturnom centru TK-a sinoć je održano Umjetničko veče Niaza Omerovića, akademskog slikara, književnika i publiciste iz Gračanice, kojim je obilježeno 40 godina njegovog umjetničkog rada.

Na otvaranju izložbe, koja će u Galeriji BKC TK biti postavljena do 22. septembra, govorili su akademik Enver Mandžić i akademski slikar Hari Ejubović.

Izložba slika je prezentacija autorovog rada iz nekoliko ciklusa koje je nazvao „Savremenici“, „Dijalog civilizacija“ i „Historija iluzija“.

-Ima određene simbolike u večerašnjoj izložbi. Ovo je retrespektiva mog rada od dvijehiljadite godine do danas, a ono što sam ranije radio su bile slike drugačijeg formata i tehike, većinom crteži i grafike. Pokušavam preko svojih slika da približim duhovnost istoka – islama i zapadnoevropske kulturne civilizacije. Ovim slikama ja u Bosnu vraćam ono što smo sticajem okolnosti izgubili, a to su renesansa, barok pa sve do moderne, kroz pretapanje sa bosanskim elementima. Tako da kroz ove slike lokalno zapravo postaje univerzalno –rekao je je Niaz Omerović.

Dio ovog događaja bila je i promocija Omerovićeve knjige poezije “Jed i med”, koju je autor predstavio kroz audio-vizuelnu projekciju. To je autorova četvrta knjiga.

-Ona je zapravo proizvod mog pisanja poezije u posljednih 37 godina. Ono što nisam mogao reći i izraziti kroz slike, ovdje sam rekao kroz stihove. Dvije udarne poeme u toj knjizi, na koje sam posebno ponosan su poema o Srebrenici „Majčina suza“ i poema o stradanju Bošnjaka u Višegradu u periodu 1942.-1945. i 1992.-1995. pod nazivom „Kameni svjedok“ – ističe Omerović.

Izložba slika Niaza Omerovića do kraja godine u istom formatu bi trebala biti postavljena u Brčkom, a knjige poezije “Jed i med” uskoro će biti promovisana i u Sarajevu.

Niaz Omerović (1955) je akademski slikar, književnik i publicista rođen u Gračanici. Autor je serije grafika o svom rodnom gradu (1984), te serije grafika „Zapisi o Herceg-Bosni“ (1991) i „Hronika“ o Bosni“ (1992.—1995). Također autor je više grafičkih mapa, dokumentarno-esejističkih filmova i ciklusa slika. Autor je knjiga: „Knjiga od praha i snova“, „Čekajući Mesiha“, „Trakat o zavjeri“ i „Đavo, mit i isitina“. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH i Društva pisaca TK. Do sada je imao više od 30 samostalnh i kolektivnih izložbi, saopćeno je iz ove ustanove kulture.