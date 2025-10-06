U BKC-u Tuzla promocija knjige “Put do 7. oktobra” – čin solidarnosti s Palestinom

BKC – Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u utorak, 7. oktobra 2025. godine u 18:30 sati, organizuje promociju knjige “Put do 7. oktobra” norveškog autora Erika Skarea. Promocija, koja će biti održana u Velikoj sali BKC-a Tuzla, prevazilazi okvir predstavljanja jednog djela i zamišljena je kao čin izražavanja solidarnosti s narodom Palestine te podrška univerzalnim vrijednostima mira, slobode i pravde.

O knjizi će, uz autora, govoriti prof. dr. sc. Vedad Gurda, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te dr. Jahja Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa i geopolitike na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, dok je moderator programa Zoran Blagojević.

Djelo, koje je objavljeno u izdanju kuće Dialogos i suizdavaštvu JU BKC TK, na 305 stranica donosi detaljan prikaz nastanka i razvoja palestinskih pokreta poput Hamasa i Islamskog džihada, oslanjajući se na primarne izvore i originalnu bazu podataka. Posebnu vrijednost predstavlja činjenica da knjiga povezuje dugoročne historijske procese s aktuelnim događajima koji su kulminirali 7. oktobra 2023. godine.

Prevod na bosanski jezik potpisuju Almedina Avdić Muratović i Resul Mehmedović, koji je ujedno i urednik izdanja. Knjiga je objavljena gotovo istovremeno na engleskom i bosanskom jeziku i već je dobila pozitivne ocjene međunarodnih stručnjaka poput Dana El Kurda, Khaleda Al Hrouba, Marca Lyncha, Ilana Pappea i Mouina Rabbanija.

Za JU BKC TK suizdavaštvo ovog djela je, kako ističu, ne samo doprinos izdavaštvu već i aktivan čin solidarnosti s palestinskim narodom. Organizatori naglašavaju da promocija predstavlja priliku da građani Tuzle i TK iskažu suosjećanje i podršku univerzalnim vrijednostima, podsjećajući da je i narod Bosne i Hercegovine u skorijoj prošlosti prolazio kroz sličnu sudbinu.

