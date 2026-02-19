U džamiji “Kralja Abdullaha” u Tuzli klanjana prva ovogodišnja teravija

Adin Jusufović

Sinoć je u džamiji “Kralja Abdullaha” u Tuzli klanjana prva teravija ovogodišnjeg ramazana.

Dolazak mubarek mjeseca u Tuzli je, po ustaljenoj tradiciji, obilježen pucnjem ramazanskog topa sa brda Kicelj. Tačno s nastupanjem akšama, pucanj je odjeknuo gradom, označivši početak ramazana.

Nakon toga, s tuzlanskih džamija proučeni su ezani, upućujući poziv vjernicima na akšam-namaz i prvu teraviju. Munare su bile osvijetljene kandiljima, što je gradu dalo prepoznatljiv ramazanski ambijent.

Ramazan je mjesec posta, duhovnog jačanja i oprosta, period u kojem se vjernici dodatno posvećuju ibadetu, zajedništvu i dobrim djelima.

