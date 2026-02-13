U FBiH lani rođeno 15.387 djece, umrla 20.541 osoba, prirodni priraštaj u minusu

Jasmina Ibrahimović

U 2025. godini u Federaciji BiH je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio minus 5.154.
Najviše djece u tom periodu rođeno je u Kantonu Sarajevo – 3.776 i Tuzlanskom kantonu – 3.007.

Najviše osoba u posmatranom periodu umrlo je u Kantonu Sarajevo – 4.223 te Tuzlanskom kantonu  – 4.136,  podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Prirodni priraštaj u protekloj godini bio je negativan u devet kantona FBiH, a samo pozitivan u Zapadnohercegovačkom kantonu.

U 2025. godini u Federaciji BiH je zaključen 9.971 brak, dok je registrovano 905 razvoda.
Najviše zaključenih brakova je bilo u KS – 2.023, a najmanje u Posavskom kantonu 77. Najviše razvoda je registrovano Unsko-sanskom kantonu – 229, a najmanje u Zapadnohercegovačkom kantonu – 5.

