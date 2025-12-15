U oktobru u FBiH rođene 1.552 bebe, negativan prirodni priraštaj u osam kantona

U Federaciji BiH u oktobru 2025. godine su rođene 1.552 bebe, a umrla su 1.844 stanovnika, što znači da prirodni priraštaj iznosi – 292, a da je vitalni indeks 84.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 809 brakova, dok je evidentirano 113 razvoda.

Negativan prirodni priraštaj je zabilježen u osam kantona u Federaciji BiH, osim u Zapadnohercegovačkom i Kantonu Sarajevo

U periodu januar – oktobar 2025. godine u FBiH rođeno je 12.519 beba, a umrlo je 17.016 stanovnika.

U 2024. godini u Federaciji BiH je rođeno ukupno 15.375 djece, dok je u istom periodu umrlo 20.195 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u toj godini bio minus 4.820.