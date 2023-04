U Gradačcu u šahtu pronađeno beživotno tijelo muške osobe

U šahtu u industrijskoj zoni kod TC Bingo u Gradačcu danas je pronađeno beživotno tijelo muške osobe. Nakon prijave građana PU Gradačac policijska patrola je mjesto događaja obezbjeđivala do dolaska uviđajne ekipe, odnosno do dolaska istražitelja Odjeljenja kriminalističke policije PU Gradačac. Zbog otežanog pristupa tijelu izvlačenje je trajalo od 14 : 30 do 16:34 pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK potvrdila je za RTV Slon Adnana Sprečić glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Tijelo je prevezeno u Komemorativni centar Tuzla na čuvanje do preduzimanja daljih mjera i radnji, koje će biti preduzete u narednom periodu u cilju utvrđivanja identiteta i uzroka smrti, a po nalogu postupajućeg tužioca.