U kamionu uz građevinski materijal pronađena krijumčarena roba vrijedna 170.000 KM

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom operativne akcije kodnog naziva „Tranzit 2“ na području Regionalnog centra Tuzla zaplijenili su veću količinu tekstilne robe čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 170.000 konvertibilnih maraka.

Akcija je provedena na osnovu ranije prikupljenih operativno-taktičkih informacija. Nakon ulaska teretnog vozila u carinsko područje Bosne i Hercegovine izvršen je detaljan pregled i pretres kamiona, u skladu s instrukcijama Tužilaštva BiH i naredbom Suda BiH.

Iako je u dokumentaciji bila prijavljena regularna pošiljka građevinskog materijala, službenici UIO tokom pregleda otkrili su i skrivenu robu namijenjenu nelegalnom plasmanu na tržištu. Tom prilikom pronađeno je 659 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su trenerke i majice, zatim 876 pari patika te čak 25.900 komada robnih znakova poznatih svjetskih brendova namijenjenih za obilježavanje robe na tržištu Bosne i Hercegovine.

Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe procijenjena je na oko 170.000 KM.

Protiv osumnjičene osobe bit će podnesen izvještaj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo krijumčarenja iz člana 214. Krivičnog zakona BiH.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju građane da sve sumnje na nelegalnu trgovinu, porezne i carinske prevare mogu prijaviti putem otvorene linije 080 02 06 07. Pozivi su besplatni i mogu se uputiti anonimno.