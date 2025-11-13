U Lukavcu pronađena veća količina materije koja asocira na drogu

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektor kriminalističke policije – Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, proveli su 12. novembra 2025. godine planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga na području Lukavca.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, izvršen je pretres osobe R.M. (1995) iz Lukavca, kao i stambenih prostorija koje koriste R.M. i A.K.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti sljedeći predmeti: jedno veće vakumsko pakovanje s oko 1 kg biljne materije koja asocira na opojnu drogu, metalna kutija sa dvije pvc kesice bijele materije, dva pvc pakovanja zeljaste materije, tri manja pakovanja materije koja asocira na drogu, digitalna vaga, mobilni telefon i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.

Oduzeti materijali biće predmet vještačenja radi utvrđivanja vrste i količine opojne droge.

Osobi R.M. oduzeta je sloboda zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH. Nakon kriminalističke obrade biće predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK uz izvještaj i prateće dokaze.