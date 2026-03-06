U maju stiže važna promjena za penzionere

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske objavio je da od 1. maja ove godine ukida isplatu penzija putem punomoći, te će se penzije ubuduće isplaćivati isključivo na ime i lični račun penzionera.

Ova informacija objavljena je u najnovijem broju „Glasa osiguranika“, službenog glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime je odluka dobila i zvaničnu potvrdu.

Direktor Fonda MIO Republike Srpske Mladen Milić naveo je da se ova mjera uvodi prvenstveno radi veće pravne sigurnosti korisnika. Prema njegovim riječima, direktna isplata na lične račune penzionera dodatno štiti njihova prava i istovremeno predstavlja način da se spriječe moguće zloupotrebe i nepripadna primanja novca.

Iz Fonda su poručili da svi penzioneri koji su do sada primali penziju preko opunomoćenika moraju u što kraćem roku dostaviti podatke o ličnom bankovnom računu otvorenom na svoje ime. Ovaj korak je, kako navode, neophodan kako bi isplata penzija nakon stupanja na snagu novih pravila tekla bez prekida.

Ukoliko korisnici ne dostave podatke o ličnom računu, isplata penzije mogla bi biti obustavljena dok se ne ispune potrebni uslovi, zbog čega iz Fonda savjetuju penzionerima da na vrijeme izvrše ovu obavezu.

Kako bi korisnici bili pravovremeno obaviješteni o promjenama, Fond je pokrenuo i dodatne aktivnosti informisanja. Opunomoćenicima penzionera koji penziju primaju putem pošte obavještenje o promjeni odštampano je na prednjoj strani uplatnice za januarsku penziju, a ista poruka bit će odštampana i na uplatnicama za februarsku i martovsku penziju kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode novim pravilima.