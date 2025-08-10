U Rogotinu pronađena mrtva beba

Nedžida Sprečaković
Foto: Rogotin portal

U mjestu Rogotin, tokom protekle noći, pronađeno je tijelo mrtve bebe, objavio je Portal Rogotin.

Na teren su odmah izašle nadležne službe koje su obavile uviđaj. Tijelo novorođenčeta prebačeno je na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik, gdje će biti izvršena obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti.

Policija za sada nije iznijela više informacija o okolnostima ovog tragičnog događaja, a istraga je u toku. Rogotin je naselje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, administrativno u sastavu Grada Ploče.

