U teškoj saobraćajnoj nesreći u Beogradu poginula tročlana porodica, uhapšen vozač iz BiH

RTV SLON
Foto: MUP Srbije

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je u noći sa subote na nedjelju, oko 00:50 sati, u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su tri osobe izgubile život.

Vozač automobila “Audi”, N. Đ. (2001), državljanin Bosne i Hercegovine, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Ispitivanjima je utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom alkohola, s koncentracijom od 1,17 promila u organizmu.

U nesreći je poginula tročlana porodica koja se nalazila u vozilu “Hyundai” – muškarac (1982), žena (1987) i dijete (2016). Suvozač iz “Audija” prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Vozaču N. Đ. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu.

– Izražavam najdublje saučešće porodicama nastradalih i ističem da ćemo nastaviti s najstrožim kontrolama i sankcijama prema svima koji svojom bahatom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju živote građana – poručio je Dačić.

