U toku akcija farbanja ograde mosta na Ircu

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Na mostu na Iracu, u blizini tuzlanskog Bingo City Centra, danas je uočena akcija farbanja mosta koju sprovodi, po svemu sudeći ekipa iz Rafting kluba “Tuzlak”.

Danas je uočena grupa ljudi koja se odlučila na akciju popravke i farbanje metalne konstrukcije mosta, s ciljem njegovog uređenja i uljepšavanja ovog frekventnog dijela grada.

Akcija je dio šire inicijative za uređenje javnih površina i mostova u Tuzli, a prolaznicima je privukla pažnju zbog prepoznatljivog plavog kombija s natpisom „Raftmobil“ i vidljive dobre radne atmosfere na terenu.

