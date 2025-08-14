Vijećnici na terenu: Traže hitnu reakciju zbog opasnog krana u Tuzli

Nakon obilaska terena u naselju Irac, vijećnici Nezavisne liste “Sloboda” u Gradskom vijeću Tuzla izdali su saopćenje u kojem upozoravaju na ozbiljan sigurnosni rizik na gradilištu gdje se teški građevinski teret s krana nalazi iznad javne površine kojom se svakodnevno kreću građani i vozila.

Kako navode, problem je ranije isticao i vijećnik Mensur Mujezinović, ali reakcija nadležnih još uvijek izostaje. Situacija je posebno zabrinjavajuća jer se građevinska dizalica nalazi doslovno na kolovoznoj traci u ulici Drage Karamana, čime otežava saobraćaj i povećava rizik od nesreće.

“Ukoliko dođe do pucanja sajle ili pada tereta, posljedice bi mogle biti tragične. Na ovo upozoravamo već mjesecima i očekujemo hitnu intervenciju inspekcijskih službi”, istaknuto je u saopćenju Nezavisne liste “Sloboda”.

Građani iz ovog dijela grada, kako se navodi, sve češće izražavaju zabrinutost zbog načina na koji se izvode radovi, smatrajući da je ovakva situacija neprihvatljiva u urbanom području. Od nadležnih službi se očekuje da što prije poduzmu mjere kako bi se otklonila opasnost i osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju i prolaznika.

RTV Slon je o ovom slučaju izvještavala i ranije, kada su naši reporteri zabilježili da građevinska dizalica stoji na kolovoznoj traci u ulici Drage Karamana, što je izazvalo zabrinutost građana i otežalo odvijanje saobraćaja.

Građevinska dizalica na kolovoznoj traci u ulici Drage Karamana
Građevinska dizalica na kolovoznoj traci u ulici Drage Karamana

Postavljena je saobraćajna signalizacija kojom su vozači upozoreni na usporavanje i naizmjenično propuštanje vozila, ali sama pozicija građevinske dizalice i dalje izaziva negodovanje građana.

Saobraćajna signalizacija u ulici Drage Karamana u Tuzli

