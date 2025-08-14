Vijećnik Mujezinović: Građevinska dizalica iznad ulice prijetnja je sigurnosti građana!

Selma Jatić
Vijećnik Mujezinović: Građevinska dizalica iznad ulice prijetnja je sigurnosti građana!

Mensur Mujezinović, vijećnik Nezavisne liste GV Tuzla upozorio je da građevinska dizalica postavljena iznad javne ulice u naselju Irac u Tuzli predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti građana.

“Sigurnost građana mora biti apsolutni prioritet. Ovo što vidimo, teret s građevinskog krana iznad javne ulice je direktna prijetnja ljudskim životima i nedopustivo kršenje propisa. Takva neodgovornost i improvizacija nemaju mjesta u našem gradu. Pozivam izvođača radova i nadležne službe da odmah uklone ovaj rizik, osiguraju gradilište i poštuju sve zakonske odredbe o zaštiti na radu i javnoj površini. Za ovakve propuste mora postojati odgovornost, a sigurnost naših sugrađana ne smije biti predmet nečije nepažnje ili aljkavosti”, poručio je Mujezinović.

 

Riješena misterija: Na cesti ne niče zgrada, već građevinska dizalica

RTV Slon je o ovom slučaju izviještavala i ranije, kada su naši reporteri zabilježili da građevinska dizalica stoji doslovno na kolovoznoj traci u ulici Drage Karamana, što je izazvalo zabrinutost građana i otežalo odvijanje saobraćaja.

Postavljena je saobraćajna signalizacija kojom su vozači upozoreni na usporavanje i naizmjenično propuštanje vozila, ali sama pozicija građevinske dizalice i dalje izaziva negodovanje građana.

Pogledajte video zabilježen u ulici Drage Karamana:

