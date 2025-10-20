U Tuzli pojačane kontrole: “Pauk” od jutros uklanja nepropisno parkirana vozila

Od jutros je u Tuzli aktivna akcija uklanjanja nepropisno parkiranih automobila.

Vozilo “pauk” Javnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla obilazi gradske ulice i već je, prema zabilježenim slučajevima, uklonilo najmanje četiri vozila parkirana na mjestima gdje ometaju prolaz ili ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

Vozila koja budu premještena “paukom” odvoze se na službeni parking prostor, a vlasnici mogu preuzeti svoje automobile nakon plaćanja propisane kazne i troškova premještanja.

Građanima se apeluje da ne parkiraju vozila na trotoarima, prilazima ili mjestima rezervisanim za hitne službe, jer će kontrole biti nastavljene i u narednim danima.