U Tuzli pojačane kontrole: “Pauk” od jutros uklanja nepropisno parkirana vozila

Jasmina Ibrahimović

Od jutros je u Tuzli aktivna akcija uklanjanja nepropisno parkiranih automobila.

Vozilo “pauk” Javnog preduzeća Saobraćaj i komunikacije Tuzla obilazi gradske ulice i već je, prema zabilježenim slučajevima, uklonilo najmanje četiri vozila parkirana na mjestima gdje ometaju prolaz ili ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

Vozila koja budu premještena “paukom” odvoze se na službeni parking prostor, a vlasnici mogu preuzeti svoje automobile nakon plaćanja propisane kazne i troškova premještanja.

Građanima se apeluje da ne parkiraju vozila na trotoarima, prilazima ili mjestima rezervisanim za hitne službe, jer će kontrole biti nastavljene i u narednim danima.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Mostaru i Tuzli pronađena vozila ukradena kod Ljubuškog

Istaknuto

TK: Policijski službenici oduzeli osam pakovanja droge

Istaknuto

Tuzlanski vatrogasci nakon 15 godina dobili novo vozilo

Istaknuto

Komunalac predstavio novo vozilo za prikupljanje i deponovanje otpada

Istaknuto

Za četiri mjeseca, PAUK vozilo intervenisalo preko 500 puta

Vijesti

Crveni križ Italije donirao vozila za Društvo Crveni križ BiH, za...

Istaknuto

Dijelovi Tuzle bez vode zbog radova na novoj vodovodnoj mreži

Vijesti

BiH planira više radnih dozvola za strane radnike u 2026.

BiH

Evropska unija razmatra prijem novih članica bez punog prava glasa

Istaknuto

Besplatna šahovska sekcija za djecu i mlade u Lukavcu

Tuzla i TK

Identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda oštetili klupe i automobile u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]