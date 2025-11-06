U Tuzli rođeno šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka

Ali Huremović
Broj rođenih beba, Bebe, porodilište, Tuzla servis
Pordilište/ilustracija

Prema izvještajima nadležnih službi, naselje Markelići danas je bez vodosnabdijevanja zbog kvara u pumpnoj stanici, a sanacija se očekuje tokom dana. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je pet krivičnih djela, a dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.

Služba Hitne pomoći u protekla 24 sata imala je 217 intervencija, dok su tuzlanski vatrogasci imali osam intervencija.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćeno je da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu, dok je u Operativnom centru Civilne zaštite protekla 24 sata bilo bez intervencija.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

Iz Centralnog grijanja Tuzla potvrđuju da je isporuka toplinske energije uredna.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Istaknuto

Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

Istaknuto

Tuzla servis: Devet beba rođeno u protekla 24 sata

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno osam beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 225 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Imamović uputio poruku saučešća nakon tragedije u Domu penzionera

BiH

Izrazi saučešća stižu i dalje, oglasila se i Britanska ambasada

BiH

Odobrene oktobarske jednokratne naknade za novorođenčad u Federaciji

Istaknuto

Dom za starija lica u Lukavcu ponudio besplatan smještaj korisnicima Doma penzionera Tuzla

Politika

SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]