U Tuzli rođeno šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka

Prema izvještajima nadležnih službi, naselje Markelići danas je bez vodosnabdijevanja zbog kvara u pumpnoj stanici, a sanacija se očekuje tokom dana. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je pet krivičnih djela, a dogodilo se devet saobraćajnih nesreća.

Služba Hitne pomoći u protekla 24 sata imala je 217 intervencija, dok su tuzlanski vatrogasci imali osam intervencija.

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćeno je da se odvoz smeća odvija prema utvrđenom rasporedu, dok je u Operativnom centru Civilne zaštite protekla 24 sata bilo bez intervencija.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

Iz Centralnog grijanja Tuzla potvrđuju da je isporuka toplinske energije uredna.