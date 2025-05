U UKC-u Tuzla ponovo otvoren Dnevni hospis

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ponovo je sa radom počeo Dnevni hospis Centra za palijativnu njegu i terapiju bola UKC Tuzla, čiji su prostorni kapaciteti zbog pojave pandemije COVID-19, u tom periodu, bili prilagođeni potrebama Respiratornog centra.

Dnevna palijativna njega će sada prostorno biti smještena u objekat Dječije palijativne njege i raspolagat će sa više prostorija u kojima će se nalaziti dnevni boravak sa kuhinjom, soba za konsultacije sa ljekarom, ali i bolesnička soba za teške pacijente kojima zbog zdravstvenog stanja bude trebao odmor. U planu je da se ponovo oformi i “Duhovna soba” u kojoj bolesnici i članovi njihovih porodica mogu obaviti molitvu zavisno od svog vjerskog opredjeljenja. Na raspolaganju je i velika zimska bašta.

Od 2004. godine, kada je otvoren Centar za palijatvnu njegu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, briga o teško oboljelim pacijentima postala je dio zdravstvenog sistema.

Centar za palijativnu njegu i terapiju bola zbrinjava bolesnike sa tumorima u palijativnom stadijumu bolesti i bolesnike sa drugim teškim hroničnim, životno ograničavajućim bolestima.

Pored navedenog Centar za palijativnu njegu ima ulogu i u psihološkoj potpori pacijenata i njegove porodice.

Poseban segment rada ovog centra je dnevna palijativna njega. Prostor je fizički odvojen od dijela s “ležećim bolesnicima” i namjenjen je pacijentima koji su završili onkološki dio liječenja.

Prema riječima glavne sestre Centra za palijativnu njegu i terpiju bola, Mersihe Hasanović, dipl.med.sestre, pacijenti Dnevne palijativne njege u ovom centru na raspolaganju imaju terapiju hroničnog bola, fizioterapiju, okupacionu terapiju, psihosocijalnu rehabilitaciju, ali i mogućnost edukacije i međusobnog druženja. “Pacijentice u ovom centru imaju priliku da razgovaraju, druže se, piju kafu, a imaju osiguran i ručak. A najznačajnije je što za svaku sumnju u svoje zdravstveno stanje imaju s kim porazgovarati, obaviti brzi pregled, ali i dobiti adekvatan savjet”, kaže sestra Hasanović.

Mina Mujanović je pacijetica koja je danas dovela svoju prijateljicu koja takođe boluje od karcinoma. Mujanović ističe da je u momentu kada je saznala da ima teško oboljenje tu činjenicu psihički jako teško podnijela, ali da je zahvaljujući prijateljici koja joj je u tom momentu preporučila Centar palijativne njege i uz angažman ljekara i medicinskog osoblja centra uspjela savladati strah, te da je danas ona ta koja drugima priča o pozitivnim iskustvima i preporučuje da dođu u Centar dnevne palijativne njege.

“Meni je ovo ovdje pomoglo da savladam strah i bolest. Ovo što imamo ovdje je pola ozdravljenja. Razgovaramo, razmjenjujemo iskustva i družimo se. Jako je teško u početku kada se tek suočite sa informacijom da ste bolesni, da morate na težak operacioni zahvat, hemoterapiju ili zračenje. To je veliki stres i strah, ali osoblje ovog centra to stanje razumije i zna kako vam prići, kakav pristup napraviti da vam pomogne i vjerujte da to jako puno znači u tim momentima”, kaže Mina Mujanović.