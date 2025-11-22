Učenici Richmond Park škole obradovali 21 porodicu u Tuzli i djecu u SOS selu Turija

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije, Richmond Park Međunarodna škola Tuzla i ove je godine realizovala tradicionalni humanitarni projekat Sedmica tolerancije, koji se provodi već dugi niz godina s ciljem promicanja empatije, solidarnosti, zajedništva i volonterizma među učenicima. Sedmica tolerancije 2025. održana je od 17. do 21. novembra pod motom: „Kupujmo domaće – volimo Bosnu i Hercegovinu“, s naglaskom na podršku porodicama koje žive u teškim uslovima.

U saradnji školskog Pedagoga i pedagoških službi osnovnih škola Grada Tuzle, ove godine odabrana je 21 porodica koja se nalazi u stanju socijalne potrebe, a jedan od razreda pružio je pomoć i djeci iz SOS Dječijeg sela Turija. Fokus je bio na pružanju podrške svim članovima porodice, a ne samo učenicima, kako bi se osigurala sveobuhvatna pomoć — u vidu hrane, higijenskih proizvoda, odjeće, obuće, školskog pribora, ogrjeva i drugih potrepština.

Kao i ranijih godina, svako odjeljenje škole bilo je zaduženo za jednu porodicu. Učenici su, zajedno s roditeljima, samostalno kupovali potrebne namirnice i proizvode prema dostavljenim informacijama o broju članova i njihovim prioritetnim potrebama, uz poseban naglasak na kupovinu domaćih brendova i promociju lokalne proizvodnje.

Tokom cijele sedmice u školi su se prikupljali prehrambeni artikli, odjeća, obuća, sredstva za higijenu i drugi korisni proizvodi. Sve prikupljeno je pažljivo sortirano i pripremljeno za uručenje. U petak, 21. novembra, uslijedila je završna i najemotivnija faza aktivnosti – posjete porodicama. Učenici, roditelji i razrednici lično su uručili pakete pomoći, što je stvorilo trenutke ispunjene iskrenim razgovorima, osmijesima i osjećajem solidarnosti. Učenici su i ove godine doživjeli iskustvo koje nadilazi školske zidove i ostavlja dubok trag u njihovom odgoju.

Projekat je predstavljen Vijeću učenika i Vijeću roditelja, koji su ga jednoglasno podržali, čime je Sedmica tolerancije još jednom potvrđena kao snažna zajednička inicijativa učenika, roditelja, nastavnika i šire školske zajednice.

Direktor škole, Sadmir Delić, istakao je važnost ove tradicije:

„Sedmica tolerancije jedan je od najvažnijih odgojnih projekata naše škole, jer učenicima pruža priliku da kroz stvarno iskustvo razumiju vrijednost solidarnosti i društvene odgovornosti. Ove godine naši učenici, uz podršku nastavnika i roditelja, pomogli su 21 porodicu s područja Grada Tuzle i djecu iz SOS Dječijeg sela Turija, što predstavlja snažan primjer zajedništva i brige za najranjivije.

Zahvaljujući saradnji naše pedagogice s pedagozima osnovnih škola Tuzle, prikupljene su provjerene informacije o porodicama, pa je svako odjeljenje moglo pružiti ciljanu i smisleno usmjerenu podršku. Učenici su lično kupovali domaće proizvode za svoje vršnjake, učeći istovremeno o humanosti i važnosti podrške lokalnoj zajednici i domaćoj proizvodnji.

Posebno smo ponosni što su u projektu učestvovale sve tri ustanove našeg školskog sistema – predškolska, osnovna i srednja škola Richmond Park. Time smo još jednom pokazali da škola nije samo mjesto stjecanja znanja, nego i prostor u kojem djeca uče da budu ljudi.

Zahvaljujem svim učenicima, roditeljima i zaposlenima na posvećenosti. Poruka dobrote i solidarnosti koju smo zajedno poslali ostaje trajna vrijednost naše školske zajednice.“

Ovaj projekat, koji je započeo prije mnogo godina, izrastao je u simbol humanosti i zajedništva unutar Richmond Park Međunarodnih škola. Škola poziva i druge institucije, organizacije i građane da se priključe sličnim inicijativama, jer svaka gesta dobrote može značajno promijeniti život onih kojima je pomoć najpotrebnija.