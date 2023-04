Udruženje ‘Bolja budućnost’ Tuzla organiziralo skup ‘U susret Svjetskom danu Roma’

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle danas je Sarajevu orgniziralo skup “U susret Svjetskom danu Roma”.

Skup je organizovan u sklopu oblježavanja 8. aprila – Svjetskog dana Roma, koji je jedan od najznačajnijih datuma za Rome i Romkinje u svijetu.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini.

Sam događaj u fokus je stavio retrospektivu položaja Roma i Romkinja i toga što je postignuto zajedničkim djelovanjem i saradnjom romske zajednice posredstvom romskih organizacija civilnog društva i institucija vlasti, ali i podsjetio da u čitavom procesu emancipacije, vlade država u kojima Romi i Romkinje žive moraju imati najznačajniju ulogu.

Na početku skupa grupa mladih iz Kaknja izvela je performans “Ne želim, ne moram i neću” o temi dječijih ugovorenih brakova.

Direktorica Udruženja “Bolja budućnost” Indira Bajramović u obraćanju medijima kazala je da već 13 godina to udruženje, koje je vodeća organizacija Ženske romske mreže “Uspjeh”, obilježava taj datum kroz “Mjesec dana ženskog romskog aktivizma”.

– Simbolično počinjemo s 8. martom, a završavamo s 8. aprilom, na Svjetski dan Roma. Ove godine radili smo nešto inovativno, tokom pet sedmica u svakoj smo imali po jednu temu. Kampanja je nosila naziv “Nulta tolerancija”, zato što ljudi tolerišu neke stvari koje se dešavaju u samoj romskoj zajednici. Prvu sedmicu smo govorili o nultoj toleranciji na nasilje u porodici, zatim na ugovorene dječje brakove, rasnu diskriminaciju, na isključenost romske djece u obrazovanju, te o nultoj toleraniciji na isključenost žena u tijelima gdje mogu utjecati tamo gdje se donose odluke – kazala ja Bajramović.

Naglasila je da Udruženje puno radi na obrazovanju romske djece, posebno djevojčica, jer smatraju da trebaju dati priliku ženama, posebno mladim djevojkama, da se edukuju, kako bi bile neovisne.

– To možemo povezati i sa nasiljem i predrasudama. Možemo se pohvaliti da sada imamo puno više djevojčica u sistemu obrazovanja. Mnoge su završile osnovnu i srednju školu, upisale fakultete, ali ovo što smo primijetili kada završe obrazovanje nemaju posla, a to opet možemo povezati sa predrasudama i diskriminacijom – kazala je Bajramović.

Dodala je da Udruženje ima dobru saradnju s predstavnicima institucija na svim nivoima vlasti, od lokalnog do državnog.

Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija, kazala je da ima pomaka i da su pokazali dobre rezultete, iako mogu biti i kritični, kada je u pitanju društvena i socijalna uključivost Roma.

– Problem datira već dugo godina i zato je potrebno da se posvetimo njegovom rješavanju. Naš je program dugoročan, želimo da do 2025., s intencijom do 2030., konsolidujemo stanje. Naše ministarstvo čini napore koliko je to moguće u ovim ekonomskim i socijalnim uvjetima u kojim živimo u BiH. Promjene su nastupile, ali još ima puno izazova – kazala je Đuderija.

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila u Londonu na kojem je usvojena romska zastava, himna te službeno proglašen romski jezik i prihvaćen naziv Rom, a što na romskom jeziku znači čovjek.