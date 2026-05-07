Uhapšen Nail Jusić, predsjedavajući GV Živinice

Po nalogu Tužilaštva TK, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Živinicama, istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK danas su izvršili pretrese na više lokacija u Živinicama. Nakon pretresa slobode je lišen Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice.

Pretresi su obavljeni u njegovoj porodičnoj kući, vikendici i pomoćnim objektima, zatim u kancelarijama Gradskog vijeća i Doma zdravlja u Živinicama, gdje Jusić obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo, kao i u dva automobila koja koristi.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti za koje se sumnja da mogu biti povezani s izvršenjem krivičnih djela.

Jusić je osumnjičen da je, obavljajući dužnost predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, u sticaju s krivičnim djelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnje se odnose na nepravilnosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama Gradskog vijeća, među kojima je i njegov sin, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi radi sticanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja.

Nakon kriminalističke obrade, istražitelji će osumnjičenog predati u nadležnost Tužilaštva TK. Postupajući tužilac ispitat će ga o okolnostima koje su predmet istrage, nakon čega će biti donesena odluka o daljim mjerama.

Nail Jusić je prvi put izabran za predsjedavajućeg tadašnjeg Općinskog vijeća Živinice u novembru 2018. godine. Zatim je, nakon lokalnih izbora tokom pandemije 2020. godine ponovo izabran ali ovaj put na funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice u aprilu 2021. godine, a mandat je obnovio i krajem 2024. godine. Jusić je u žižu javnosti došao krajem prošle godine, kada je imenovao svog sina u Upravni odbor Doma zdravlja Živinice.

Istraga u ovom predmetu se nastavlja.