Uhapšena jedna osoba zbog krađa

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a/Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla su u okviru intenziviranih planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje i sprečavanje krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, počinjenih na području Tuzle u proteklom periodu, dana 20.1.2026. godine oduzeli slobodu licu N.Dž. (1984) iz Tuzle, koji se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela Teške krađe.

Tokom provođenja predmetnih aktivnosti, policijski službenici Policijske uprave Tuzla (Odjeljenja kriminalističke policije, PS Centar, PS Istok i PS Zapad) izvršili su, postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli pretresanje lica N.Dž. i putničkog motornog vozila koje isti koristi, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti slijedeći predmeti: pištolj “CZ”, pištolj “Zoraki”, bojeva i startna municija, dva preklopna noža i razne vrste alata (odvijači, ključevi, aku bušilice i dr.), kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela protiv imovine.

N.Dž. je nakon kriminalističke obrade, dana 21.01.2026.godine uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, zbog postojanja osnova sumnje da je s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata, počinio 5 (pet) krivičnih djela Teška krađa iz člana 287. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivično djelo Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naparava iz člana 371 stav 1. istog Zakona.