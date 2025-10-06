Uhapšeni zbog sumnje na krivolov u Tuzli, oduzeto oružje i municija

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona otkrili su i spriječili krivolov na području Tuzle. Tokom akcije koja je provedena 5. oktobra 2025. godine na lokalitetu Piskavica, identifikovana su dva muškarca iz Tuzle, inicijala M.A. i E.B., za koje postoji sumnja da su se bavili nezakonitim lovom.

U operativnoj akciji, koju su zajedno proveli pripadnici Policijske stanice Centar, Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, te Jedinica policije za specijalnu podršku, učestvovala je i lovačka služba Lovačkog društva Tuzla. Na terenu su pronađene i privremeno oduzete dvije lovačke puške karabina, kao i petnaest komada municije.

Istog dana, po naredbi Općinskog suda u Tuzli, izvršen je pretres stambenih objekata i vozila koje koristi M.A. iz Tuzle. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal u daljem dokumentovanju krivičnog djela.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a nakon kompletiranja istrage nadležnom tužilaštvu bit će dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu krivolova.

