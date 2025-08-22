Ujedinjene nacije se oglasile o broj raseljenih Palestinaca

Ujedinjene nacije objavile su da je broj Palestinaca raseljenih u Gazi zbog izraelskih napada od sredine marta premašio 796.000.

Zamjenica portparola generalnog sekretara UN-a, Daniela Gross, izjavila je novinarima da je između 12. i 20. augusta zabilježeno gotovo 17.000 novih slučajeva raseljenja, ističući da je prisilno raseljavanje naglo poraslo kao rezultat kontinuiranih izraelskih napada.

S ovim podacima, ukupan broj registrovanih raseljenih osoba od kolapsa primirja sredinom marta premašio je 796.000. Prema podacima UN-a, 95 posto prisilnih raseljenja dešava se u gradu Gazi, gdje stanovnici bježe s istoka prema jugu i zapadu u potrazi za sigurnošću od izraelskih napada, prenosi WAFA.

Od 11. augusta, izraelske snage pokrenule su široku ofanzivu na četvrt Zaytoun u jugoistočnom dijelu grada Gaze, koja uključuje rušenje kuća pomoću robota s eksplozivnim napravama, artiljerijsko granatiranje, nasumičnu pucnjavu i masovno prisilno raseljavanje, kao dio izraelskog plana za ponovnu okupaciju ostatka Pojasa Gaze.

Dana 8. augusta, izraelska vlada je odobrila plan koji je predložio premijer Benjamin Netanyahu za postepenu ponovnu okupaciju cijelog Pojasa Gaze, počevši od grada Gaze.

Ranije, 20. jula, Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) izvijestila je da je 88 posto teritorije Gaze – otprilike 360 kvadratnih kilometara koje naseljava oko 2,3 miliona Palestinaca – pod izraelskim naredbama za evakuaciju, što predstavlja masovno prisilno raseljavanje.

Od oktobra 2023. godine, Izrael provodi djela genocida u Gazi, uključujući masovna ubistva, izgladnjivanje, uništavanje i prisilno raseljavanje, uprkos međunarodnim apelima i obavezujućim nalozima Međunarodnog suda pravde da se takve radnje zaustave.