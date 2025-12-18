Umro četnik Slavko Aleksić koji je tokom agresije terorizirao građane Sarajeva

Slavko Aleksić, kontroverzni četnički vojvoda i komandant paravojne formacije “Novosarajevski četnički odred”, preminuo je jutros u Trebinju.

Aleksić je jedno od najspornijih imena iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu, poznat posebno po ulozi tokom opsade Sarajeva, ali i po aktivnostima nakon završetka rata.

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće, a veći dio života proveo je u Sarajevu, gdje je studirao pravo i radio u pošti. Od 1990. godine aktivno se uključio u formiranje četničkog pokreta u Sarajevu, a s početkom rata preuzeo je komandu nad “Novosarajevskim četničkim odredom”, sa sjedištem na Grbavici.

Jedinice pod njegovim zapovjedništvom djelovale su duž linija razgraničenja i bile su poznate po napadima na civilno stanovništvo, što je dodatno povećavalo strah među Sarajlijama tokom višegodišnje opsade. Iako su brojna svjedočenja civila i izvještaji povezivali njegove formacije s teroriziranjem stanovništva i kršenjem ratnog prava, Aleksić nikada nije pravosnažno procesuiran ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima.

Nakon rata povukao se u šumske predjele oko Bileće, ali je ostao politički i ideološki aktivan kroz četničke i ravnogorske organizacije, učestvujući na revizionističkim i radikalnim skupovima na kojima su često glorifikovani ratni događaji i njegova uloga u opsadi Sarajeva.

U posljednjim godinama njegovo ime ponovo se pojavilo u javnosti u vezi sa slučajem poznatim kao “Sarajevo safari”, koji se istražuje pred pravosudnim institucijama u Milanu.

