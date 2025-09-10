Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs i oglas za prijem novih radnika

Edina Rizvić Aščić
Univerzitet u Tuzli Logotip

Univerzitet u Tuzli objavio je javni konkurs i javni oglas za prijem radnika na više radnih mjesta, a otvoreni su za kandidate različitih stručnih profila, od administrativnih i stručnih pozicija do poslova u studentskom i tehničkom servisu.

Javnim konkursom traže se upravnik smještaja, viši stručni saradnik za mašinsko održavanje, viši laborant na Prirodno-matematičkom fakultetu, pomoćnik generalnog sekretara te viši stručni saradnik za radne odnose.

Istovremeno, kroz javni oglas otvorena su radna mjesta za višeg referenta za studentska pitanja, glavnog kuhara, kuhara i finansijskog knjigovođu.

Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objave u dnevnom listu, dok je rok za prijavu na javni oglas 8 dana.

Svi detalji konkursa dostupni su OVDJE.

