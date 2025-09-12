Ured predsjednice Slovenije: Nismo službeno obaviješteni o sankcijama iz RS-a

Iz Ureda predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar potvrđeno je za Fenu da nisu zaprimili zvaničnu obavijest o sankcijama koje je protiv nje donijela Vlada Republike Srpske.

– U Uredu predsjednice Republike Slovenije još nismo službeno obaviješteni o sankcijama koje je uvela Republika Srpska, tako da ne komentarišemo tu stvar – naveli su iz njenog kabineta.

Podsjetimo, Vlada RS-a jučer je donijela odluku kojom zabranjuje ulazak na teritorij entiteta slovenskoj predsjednici Nataši Pirc Musar i ministrici vanjskih poslova Tanji Fajon, kao odgovor na odluku Slovenije da uvede zabranu ulaska Miloradu Dodiku.

Kako je navedeno, Ministarstvu unutrašnjih poslova naloženo je da spriječi njihov ulazak i, ukoliko dođu, isprati ih izvan granica entiteta. Vlada RS-a na telefonskoj sjednici ocijenila je da je slovenska zabrana Dodiku donesena „bez jasne pravne osnove“, uz tvrdnju da se radi o miješanju u unutrašnje poslove i kršenju međunarodnih konvencija.