Ursula von der Leyen 14. oktobra dolazi u Bosnu i Hercegovinu

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u ponedjeljak, 14. oktobra, u Bosni i Hercegovini u okviru regionalne posjete zapadnom Balkanu, kojom Evropska unija želi potvrditi stratešku podršku evropskom putu zemalja regije. Fokus posjete bit će Plan rasta EU za zapadni Balkan i inicijative koje imaju za cilj približavanje zemalja regiona jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Von der Leyen će posjetu započeti obilaskom Memorijalnog centra Srebrenica, čime će, kako se očekuje, još jednom potvrditi evropsku posvećenost kulturi sjećanja i zaštiti ljudskih prava.

U nastavku dana predsjednica Evropske komisije stiže u Sarajevo, gdje će se sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. Nakon bilateralnog sastanka u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, planirane su i zajedničke izjave za medije.

Očekuje se da će tokom posjete biti naglašena važnost ubrzanja reformskih procesa, jačanja institucionalne stabilnosti i ispunjavanja ključnih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji.

Posjeta dolazi nakon što je u Brisel upućen dokument Reformske agende, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH u okviru Plana rasta za zapadni Balkan. Von der Leyen je ranije najavila da će Plan rasta biti usmjeren na jačanje ekonomskih veza, digitalnu transformaciju, energetsku sigurnost i vladavinu prava, uz očekivanje aktivnije uloge domaćih institucija.