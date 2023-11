Krišto nakon susreta sa von der Leyen: Naša obaveza je da radimo predano na reformama

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je nakon današnjeg susreta sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen da su tri ključna reformska zakona, koji su bitna i ključna za ispunjavanje prioriteta koje je pred nas postavila Evropska komisija, gotovo završena.

Von der Leyen doputovala u Sarajevo, na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH

– Kad su u pitanju zakon o sprečavanju sukoba interesa, zakon o sudovima, zakon o sprečavanju pranja novca i odluka o Frontexu, mogu reći da su gotovo završeni. Nama je trebalo možda još jedna ili eventualno dvije sjednice da dođemo oko toga. Konkretno, kad je riječ o odluci o Frontexu ili zakonu o sprečavanju pranja novca, prijedlozi na razini radne grupe su gotovo završeni i očekujemo da će biti vrlo brzo. Naša obaveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama i to ćemo činiti – rekla je Krišto odgovarajući na novinarska pitanja.

Rješavanje svih 14 ključnih prioriteta, prokomentirala je von der Leyen, pogotovo dijela koji se tiče vladavine prava, konkretnije zakona o sudovima, te o sukobu interesa, izuzetno je važno.

– Prije svega je važno za ovu zemlju i to treba naglasiti. To je jedan snažan argument, jedna potvrda vaše sposobnosti da pravite iskorake, da jačate vladavinu prava i same temelje demokratske funkcionalnosti – dodala je von der Leyen.

Objasnila je i da će sve zemlje regije imati pristup finansijskoj pomoći, napominjući važnost provođenja reformi. (RTV Slon/ FENA)