Krišto: Nemamo vremena za čekanje, moramo svi pokazati da li smo za naš iskorak i reforme

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potvrdila je novinarima da je Vijeće ministara danas donijelo odluku o isplati jednokratne novčane pomoći uposlenima u institucijama BiH.

Krišto je nakon sjednice Vijeća ministara BiH kazala da je usvajanje Budžeta institucija BiH za 2025. godinu jako važno, na poseban način za sve uposlene u institucijama BiH.

– Obzirom da ranije nije usvojen budžet, znate da smo u pravljenju drugog prijedloga budžeta prema predlagaču Predsjedništvu BiH, uključili u budžet 1.000 KM naknade, odnosno, jednokratne novčane pomoći svim uposlenim u institucijama. Danas smo, na tragu usvojenog Budžeta, i donijeli tu odluku – kazala je Krišto, te dodala kako se nada da će vrlo brzo ova odluka biti operativna.

Dodala je da to zavisi od tehničkih stvari, kako će to puštati trezor, da li će ići sa plaćom, ili će ići dan, dva ili tri poslije.

– U svakom slučaju, danas je Vijeće ministara BiH donijelo tu odluku o isplati jednokratne novčane pomoći – navela je Krišto.

Dodala je da su danas, također, utvrdili osnove za sklapanje sporazuma koji se odnosi na rehabilitaciju postojeće cestovne infrastrukture na dionici Foča-Hum, koridor Šćepan Polje.

– Ovo se odnosi na rekonstrukciju ovih cesta koje nalaze u jako lošem stanju prema Crnoj Gori. Učinili smo sve da se usvoji nacrt osnova sporazuma i da se krene u rehabilitaciju ove dionice. To će biti doprinos jačanju i u ekonomskom, turističkom i u gospodarskom smislu – navela je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH.

Dodala je da su, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojili osnove sporazuma za rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH.

Po njenim riječima, ovo je vrlo značajan projekt, koji ide sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD.

Riječ je o zajmu koji je vrijedan 70 miliona eura i odnosi se na jačanje upravljanja cijelom cestovnom infrastrukturom kada je u pitanju Federacija BiH.

– Danas sam, zajedno sa kolegama stavila fokus, kako na sjednici Kolegija, tako i na sjednici Vijeća ministara, na sljedeću sjednicu Vijeća ministara, koju zakazujem odmah, već 2. decembra. Danas sam ih također informirala o mom sudjelovanju na samitu u Albaniji, u Tirani, kad je u pitanju Plan rasta. Kolege sam obavijestila da je naša Reformska agenda prihvaćena od zemalja članica Evropske unije. Očekujemo i nadam se do će do kraja ovog tjedna doći i službeno obavještenje na institucije. Očekuje nas jako puno posla – kazala je Krišto.

Dodala je da se od BiH očekuje, što je moguće prije, ratifikacija dva sporazuma, odnosno ugovora o instrumentu i ugovora o zajmu.

Po njenim riječima, na potezu je Ministarstvo finansija i trezora.

– To smo danas naglasili našem ministru, da bude spreman da se, u saradnji sa institucijama i koordinatorom za reforme i rast, što je prije moguće napravi prijedlog sporazuma i uputi na ratifikaciju. Jer od ratifikacije ova dva sporazuma, odnosno ugovora, ovisit će prvo povlačenje one avans tranše, kako mi to kažemo, 60 i nešto miliona, zapravo na razini nekakvih sedam posto sredstava, koja su odvojena kad su u pitanju sredstva za BiH – istaknula je Krišto.

Osvrnula se i na sjednicu Vijeća ministara BiH koja bi trebala biti održana 2. decembra.

– Znate da mi moramo isporučiti evropskim institucijama naše uvjete koji su ostali. To su dva zakona – o sudu i VSTV-u te donijeti odluku o utemeljenju glavnog pregovarača. Svjesna da se nalazimo u dvanaestom mjesecu, nisam željela propustiti nikakvu priliku ni šansu. Pokušali smo napraviti jedan ogroman iskorak u kontekstu i nekakve konsolidacije, što na političkoj, što unutar institucija BiH, da se fokusiramo na ono što su naše obaveze u ovom trenutku – navela je Krišto.

Dodala je da oba zakona i odluka o pregovaraču, koja je u drugom krugu za izjašnjenje, pred Vijećem ministara se trebaju naći 2. decembra.

– Rekla sam, nemamo vremena za čekanje, to se od nas očekuje, moramo svi pokazati da li smo na praktičan način za naš iskorak, za reforme i na ono što zapravo možemo očekivati od Evropskog vijeća, kada sad to uradimo ili usvojimo, jednu pozitivnu poruku za Bosnu i Hercegovinu. Ja bih rekla i službeno otvaranje pregovora, odnosno datum za održavanje prve međuvladine konferencije između Bosne i Hercegovine i institucija Evropske unije. Nadam se da ćemo svi biti odgovorni, da ćemo to uspjeti. Nadam se da će to biti iskorak jednako tako značajan, kako za nas koji radimo taj posao u kontekstu odgovornosti, tako je jednako i vas, medija, a i svih onih, prema kojima imamo i nosimo tu odgovornost – zaključila je Krišto, te dodala da će predano raditi i da su fokusirani na obaveze i aktivnosti.