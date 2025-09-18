Sindikati SIPA-e i Službe za strance uputili otvoreno pismo Borjani Krišto

Sindikati Službe za poslove sa strancima i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uputili su otvoreno pismo predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH Borjani Krišto, izražavajući zabrinutost zbog njenih izjava i poručujući da očekuju poštivanje vladavine prava, radničkih prava i institucija pravne države.

Pismo prenosimo u cjelosti:

“Poštovana predsjedavajuća Vijeća ministara BiH,

Povodom Vaših medijskih izjava o krivičnoj prijavi koju su podnijela tri sindikata.

Vaša izjava da Vas to ne zanima i da vas te stvari (krivične prijave) ne interesuju, predstavlja zabrinjavajući pokazatelj odnosa prema vladavini prava, radničkim pravima i institucijama pravne države.

Podsjećamo Vas da niko, bez obzira na funkciju, nije iznad zakona, te da su krivične prijave zakonski mehanizam kojim se traži utvrđivanje eventualne odgovornosti u skladu sa zakonima ove države. Sindikat ne podnosi prijave da bi “zanimale” bilo kojeg političkog funkcionera, već da bi nadležni organi djelovali u skladu sa zakonom. Očekujemo da Vi kao predsjedavajuća poštujete institucije i pravni poredak, čak i kada to uključuje preispitivanje vlastitih postupaka ili postupaka tijela kojim predsjedavate. Zaposleni koje predstavljamo očekuju odgovornost, a ne ignorisanje.

Nastavit ćemo da koristimo sve raspoložive pravne i institucionalne mehanizme kako bismo zaštitili njihova prava, bez obzira na to koga to interesuje ili ne interesuje.”

Podsjećamo da su sindikati SIPA-e, Službe za poslove sa strancima i Uprave za indirektno oporezivanje ranije podnijeli krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv najviših državnih zvaničnika zbog neusvajanja budžeta institucija za 2025. godinu.

Kako je navedeno u njihovom saopćenju, prijave su podnesene protiv ministra finansija i trezora Srđana Amidžića, predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto, te članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Željke Cvijanović i Denisa Bećirovića.