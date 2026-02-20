Uskoro prijave za 1.000 KM podrške za djecu rođenu u 2026. godini

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da će prijave za jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM za djecu rođenu u 2026. godini biti omogućene nakon okončanja svih procedura potrebnih za tehničko pokretanje aplikacije.

Iz Ministarstva navode da će javnost biti pravovremeno informisana o tačnom datumu početka prijava, kao i o načinu podnošenja zahtjeva, čim sistem bude spreman za prijem aplikacija.

Građane su zamolili za strpljenje, ističući da će sve informacije biti predstavljene jasno i transparentno, te da će, kao i prošle godine, detaljna uputstva biti dostupna odmah po ponovnom otvaranju aplikacije za prijave.