Usvojena ostavka Viškovića u NSRS

Usvojena je ostavkla Radovana Viškovića danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je i zvanično završena njegova premijerska funkcija. Bivši premijer je u obraćanju poslanicima objasnio razloge zbog kojih je odlučio da se povuče s te pozicije.

Kazao je da je kao politički odgovoran čovjek smatrao da nema drugog izbora nego da podnese ostavku premijera RS, jer Ustav i zakon jasno propisuju da predsjednik vlade ne može izvršiti izmjene u više od jedne trećine sastava vlade.

„Dva ministra su otišla odmah nakon što je sastavljena vlada, iz moralnih razloga, a onda je jedan otišao u Vijeće ministara. Prostor za manevar mi se sveo na još jednog čovjeka“, rekao je.

Naglasio je da je RS danas možda u najtežoj poziciji od rata naovamo i da je jedinstvo nužno kako bi se sačuvala.

„Ja sam previše odgovoran čovjek, možda moj DNK i nije najbolji za ovo vrijeme. Nisam mogao staviti svoj komfor ispred svih građana RS-a“, poručio je.

Dodao je da svom nasljedniku ne ostavlja nikakve obaveze jer su, kako je rekao, u turbulentnom periodu uredno izvršavali sve obaveze.

„Šta god budem radio u životu, na prvom mjestu će mi biti RS – mora se graditi, raditi i razvijati“, naglasio je.

Istaknuo je da je očekivao trenutak kada će doći do ostavke premijera RS i da je poziciju premijera shvatao kao radno mjesto koje se jednog dana mora napustiti.

„Možda ne najbolje po nečijem mišljenju, ali po mom jeste najbolje“, rekao je, zamolivši narodne poslanike da prihvate njegovu ostavku jer će mu, kako je dodao, time učiniti veliku uslugu.