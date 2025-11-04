Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu za krivično djelo napad na ustavni poredak koja se vodila protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, potvrđeno je nezvanično za Raport.

Istraga je pokrenuta u decembru prošle godine, a javnost je o tome obaviještena u martu, kada je Tužilaštvo BiH saopćilo da postoje osnovi sumnje da su odluke Narodne skupštine RS bile usmjerene protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Postupak je vodila tužiteljica Vedrana Mijović.

Prema dostupnim informacijama, odluka o obustavi donesena je zbog nedostatka dokaza, s obzirom na to da su sporne odluke i zakoni koje je usvojila NSRS u međuvremenu povučeni.

Raport navodi kako je riječ o još jednoj spornoj odluci Tužilaštva BiH, podsjećajući da su se ranije vodili tajni kontakti s Miloradom Dodikom oko njegove predaje i povlačenja potjernice.

Nakon što je Narodna skupština RS povukla sve neustavne zakone usvojene nakon prvostepene presude Suda BiH Miloradu Dodiku, istraga koja je vođena protiv njega, kao i protiv Nenada Stevandića i Radovana Viškovića, faktički je zaustavljena. Diplomatski izvori procjenjuju da bi ova odluka mogla imati dalekosežne političke i institucionalne posljedice.

