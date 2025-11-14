Vanredna sjednica u Tuzli: Fokus na obnovu i odgovornost nakon požara

Ali Huremović
Vanredna sjednica u Tuzli: Fokus na obnovu i odgovornost nakon požara

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održana 3. vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika, sazvana na prijedlog gradonačelnika Zijada Lugavića, povodom tragičnog požara koji je 4. novembra 2025. godine izbio u večernjim satima u JU Dom penzionera Tuzla.

Na sjednici je prezentirana informacija sačinjena na osnovu zvaničnih dokumenata nadležnih institucija. Razmatran je i prijedlog kratkoročnih i dugoročnih mjera za normalizaciju rada i unapređenje uslova u Domu penzionera Tuzla, koji je pripremila v.d. direktorica Ustanove, Jasmina Aljukić.

Gradonačelnik Lugavić izložio je informaciju na zajedničkoj sjednici oba kolegija, nakon čega je uslijedila rasprava. Usvojeni su sljedeći zaključci:

Kolegij Gradskog vijeća i Kolegij gradonačelnika daju punu podršku nadležnim pravosudnim i istražnim organima u nastavku istrage vezane za uzroke požara i odgovorne osobe. Izraženo je puno povjerenje u profesionalnost Tužilaštva TK i MUP-a TK.

JU Dom penzionera Tuzla, u saradnji s Gradom Tuzlom, nastavlja aktivnosti na adaptaciji zgrade i normalizaciji uslova boravka u objektu u ulici Filipa Kljajića 22.

Zatraženo je da se što prije okončaju aktivnosti na detaljnom pregledu elektroinstalacija, koje su započele 11. novembra 2025. godine.

U najkraćem roku potrebno je završiti i krečenje objekta, započeto 13. novembra 2025. godine.

JU Dom penzionera Tuzla zadužena je da hitno, u skladu sa zakonom, odabere privredni subjekt i otpočne aktivnosti na mjerenju statike objekta.

Sve aktivnosti potrebno je redovno izvještavati Kolegij gradonačelnika i Kolegij Gradskog vijeća.

Radna grupa za obilazak porodica nastradalih treba nastaviti komunikaciju, te pružiti podršku i pomoć porodicama u skladu s mogućnostima. Gradonačelnik je ovlašten da dopuni postojeće rješenje ukoliko je potrebno.

Radna grupa za procjenu i unapređenje uslova u Domu penzionera Tuzla zadužena je da analizira sve medijske informacije vezane za tragični događaj i reaguje prema potrebi.

Kolegij Gradskog vijeća primio je k znanju Informaciju gradonačelnika o požaru, broj 02/40-A-18290-2025 od 14.11.2025. godine.

Traži se da gradonačelnik, u saradnji sa resornom službom, iz tekuće rezerve Budžeta Grada Tuzle obezbijedi dodatnih 112.000 KM za realizaciju kratkoročnih mjera i unapređenje kvaliteta usluga u JU Dom penzionera Tuzla.

