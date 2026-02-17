Kolegij gradonačelnika razmatrao plan za poslovnu zonu Šićki Brod

Kolegij gradonačelnika Tuzle razmatrao je aktivnosti na izradi zoning plana za poslovnu zonu Mlake – Šićki Brod jug, lokalitet koji se posmatra kao jedan od ključnih razvojnih prostora za privredu grada i buduća ulaganja. Obuhvat zone iznosi 17,23 hektara, a planiran je kao uređena cjelina namijenjena investitorima koji traže veće parcele i spremnu infrastrukturu.

Tokom razmatranja istaknuto je da su već obavljeni razgovori s domaćim i stranim kompanijama koje su iskazale interes za ulaganje, dok gradske službe paralelno rade na prostorno-planskim i tehničkim pretpostavkama kako bi lokacija bila funkcionalna u što kraćem roku. Kao važan korak prema bržoj realizaciji izdvojena je potreba da se kružni tok iz projekta putnog pravca Tuzla – Đurđevik rješava zasebno, čime bi se omogućio jednostavniji i direktniji pristup zoni. U planiranju su i dodatni infrastrukturni zahvati, uključujući most preko rijeke Jale i prateće saobraćajne veze.

Kolegij gradonačelnika Tuzle razmatrao je i godišnji presjek rada u oblasti upravnog rješavanja predmeta. Tokom prošle godine evidentirano je više od 45 hiljada predmeta, od čega je riješeno preko 34 hiljade, dok je ostatak zadržan u postupku zbog složenijih procedura. Najviše otvorenih slučajeva vezano je za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i postupke eksproprijacije, gdje su česti neriješeni imovinsko-pravni odnosi i potreba za dodatnom dokumentacijom i uključivanjem više institucija.

U istom periodu gradska uprava izdala je oko 120 hiljada različitih uvjerenja i potvrda, a zabilježen je rast zahtjeva građana u oblastima subvencioniranja javnog prevoza i ostvarivanja socijalnih prava. Kolegij gradonačelnika Tuzle ovu dinamiku tumači povećanim interesom građana za dostupne programe podrške i administrativne usluge.