Kolegij gradonačelnika razmatrao plan za poslovnu zonu Šićki Brod

Nedžida Sprečaković
jezero kop sicki brod
Jezero Kop Šićki Brod

Kolegij gradonačelnika Tuzle razmatrao je aktivnosti na izradi zoning plana za poslovnu zonu Mlake – Šićki Brod jug, lokalitet koji se posmatra kao jedan od ključnih razvojnih prostora za privredu grada i buduća ulaganja. Obuhvat zone iznosi 17,23 hektara, a planiran je kao uređena cjelina namijenjena investitorima koji traže veće parcele i spremnu infrastrukturu.

Tokom razmatranja istaknuto je da su već obavljeni razgovori s domaćim i stranim kompanijama koje su iskazale interes za ulaganje, dok gradske službe paralelno rade na prostorno-planskim i tehničkim pretpostavkama kako bi lokacija bila funkcionalna u što kraćem roku. Kao važan korak prema bržoj realizaciji izdvojena je potreba da se kružni tok iz projekta putnog pravca Tuzla – Đurđevik rješava zasebno, čime bi se omogućio jednostavniji i direktniji pristup zoni. U planiranju su i dodatni infrastrukturni zahvati, uključujući most preko rijeke Jale i prateće saobraćajne veze.

Kolegij gradonačelnika Tuzle razmatrao je i godišnji presjek rada u oblasti upravnog rješavanja predmeta. Tokom prošle godine evidentirano je više od 45 hiljada predmeta, od čega je riješeno preko 34 hiljade, dok je ostatak zadržan u postupku zbog složenijih procedura. Najviše otvorenih slučajeva vezano je za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i postupke eksproprijacije, gdje su česti neriješeni imovinsko-pravni odnosi i potreba za dodatnom dokumentacijom i uključivanjem više institucija.

U istom periodu gradska uprava izdala je oko 120 hiljada različitih uvjerenja i potvrda, a zabilježen je rast zahtjeva građana u oblastima subvencioniranja javnog prevoza i ostvarivanja socijalnih prava. Kolegij gradonačelnika Tuzle ovu dinamiku tumači povećanim interesom građana za dostupne programe podrške i administrativne usluge.

