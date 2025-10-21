Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u gradu

Ali Huremović
Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u gradu
Foto: Gradsko vijeće Tuzla

U toku je sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj se razmatra Informacija o bezbjednosnoj situaciji na području Grada Tuzla sa prijedlogom mjera. Sjednica je sazvana na osnovu inicijative 11 vijećnika, a cilj je sagledati trenutno stanje i predložiti konkretne korake za unapređenje sigurnosti građana.

Mirnes Ajanović, koji je u ime inicijatora obrazložio razloge za sazivanje sjednice, istakao je da se građani ne osjećaju dovoljno sigurno te da je neophodno dodatno djelovati kako bi se poboljšao kvalitet života u Tuzli.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nevres Šiljegović predstavio je vijećnicima statističke podatke o stanju sigurnosti u proteklih devet mjeseci. Naglasio je da je, prema evidencijama MUP-a TK, bezbjednosna situacija na području grada ocijenjena kao zadovoljavajuća, ali da postoji potreba za kontinuiranim praćenjem i prevencijom određenih pojava. Ukazano je i na problem nedostatka kapaciteta, s obzirom na to da je broj policijskih službenika manji za oko 40% od potrebnog.

Tokom rasprave, više vijećnika izrazilo je zabrinutost zbog vandalizma koji su tokom proteklog vikenda počinili maloljetnici u gradskom području, ocijenivši da takvi incidenti zahtijevaju ozbiljniji pristup institucija i dodatne preventivne mjere.

Kako je naglasio vijećnik Mirza Malkočević, Gradsko vijeće mora biti podrška građanima i roditeljima, posebno u okolnostima povećane maloljetničke delinkvencije, te zajedno s njima tražiti rješenja za sigurniju i stabilniju zajednicu.

