Vanredni kolegij gradonačelnika – iz minute u minutu

Upravo je počeo kolegij gradonačelnika grada Tuzla, donosimo informacije iz minute u minutu:

Sjednici kolegija prisustvuju i predstavnici klubova vijećnika gradskog vijeća

08:13

Obraća se gradonačelnik Zijad Lugavić, govori o retrospektivi dogadjaja, kada je prijavljen požar, pristupanju gašenju i brzoj lokalizaciji.

POSLJEDNJI TUŽNI BILANS JE: 11 preminulih i 35 povrijedjenih. Povrijeđeni su smješteni u klinike i to 17 u Slavinoviće, 5 je na intenzivnoj, dvoje u hiruškom šoku

08:19

Medicinsku pomoć je zatražilo 11 osoba među kojima su i uposlenici.

Evakuisane su 62 osobe sa 6 i 7 sprata.

Uspješnom reanimacijom spašene su 4 osobe.

08:22

Pomoć u gašenju požara pružile su vatrogasne ekipe iz Srebrenika, Lukavca i Kalesije.

Crveni križ će pružiti pomoć u vidu higijanskih potrepština.

Naredni zadatak je zbrinuti korisnike Doma i vidjeti da li će moći ostati u Domu ili će se tražiti alternativni smještaj.

Bit će oformljena komisija za procjenu štete.

08:24

Gradonačelnik je pohvalio civilnu zaštitu, vatrogasce i hitnu pomoć, rekavši da su spasili veliki broj života.

Istaknuto je da podaci o broju žrtava i povrijeđenih nisu konačni.

08:27

U intervenciji su angažovani svi raspoloživi saniteti Službe Hitne medicinske pomoći, aktiviran je sistem uzbunjivanja a zbog potreba za medicinskim intervencijama otvorenu su i ambulante Porodične medicine.

Prema riječima dr. Memišević, sinoć su izvršene tri uspješne intervencije reanimacije.

Ljekarsku pomoć zatražila su 23 policajca, 21 je nakon ukazane pomoći otpušten kući, jedan je zadržan na UKCna intenzivnoj a jedan na klinici za plućne bolesti.

U jutarnjim satima je nastavljena istraga.

Danas će u Dom biti upućeni psiholozi da pruže psihološku pomoć iz centra za mentalno zdravlje i ukc.

08:32

Deset vatrogasaca sinoć je zatražilo medicinsku pomoć. Pet pripadnika Vatrogasne službe je zbrinuto na Klinici za Plućne bolesti, u stabilnom su stanju, svjesni, komunikativni.

U toku noći tuzlanski vatrogasci imali su još dvije intervencije u naseljima Centar i Kreka na koje su uspješno odgovorili. Sigurnost građana i imovine nije bila upitna ni u jednom momentu.

08:40

Zaključci kolegija: Izraženo saućešće porodicama i brz oporavak povrijeđenima.

Iskazana zahvalnost svima koji su učestvovali u gašenju požara i spašavanju.